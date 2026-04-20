Ежедневная чистка зубов снижает риск развития внутрибольничной пневмонии

Чистка зубов во время лечения в больнице может значительно снизить вероятность заболевания пневмонией. Многие госпитализированные пациенты не чистят зубы во время пребывания в больнице, вероятно, по разным причинам. Некоторые могли забыть взять с собой зубную щетку, другие не задумываются об этом, чувствуют себя немотивированными или физически не могут этого сделать. Медицинский персонал часто не включает рутинный уход за полостью рта в перечень услуг, предоставляемых пациентам.Однако в самом крупном рандомизированном контролируемом исследовании такого рода пациенты, обеспеченные зубной щеткой, зубной пастой и рекомендациями по уходу за полостью рта в больницах, на 60 процентов реже заболевали распространенной формой внутрибольничной пневмонии, говорит Бретт Митчелл из Университета Авондейл в Австралии.«Это еще раз подчеркивает необходимость информирования пациентов о риске пневмонии и важности ухода за полостью рта и чистки зубов во время пребывания в больнице», — говорит он.Широко известно, что у пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, часто развивается пневмония, отчасти из-за вмешательства медицинского оборудования в естественную работу дыхательной системы. Но многие госпитализированные пациенты, не находящиеся на ИВЛ, также заболевают пневмонией как минимум через 48 часов после поступления в больницу. Исследователи все еще пытаются понять, почему это происходит и как это предотвратить, особенно учитывая, что внутрибольничная пневмония связана с более длительным пребыванием в больнице, более высокими затратами и повышенной смертностью.«Это важная проблема», — говорит Майкл Кломпас из Гарвардского университета, который не принимал участия в исследовании. «Внутрибольничная пневмония — одна из самых распространенных и смертельно опасных внутрибольничных инфекций, и достоверных данных о том, как лучше всего ее предотвратить, мало».Митчелл предположил, что заболевание может быть связано с бактериями в полости рта. Микробиом полости рта может влиять на здоровье дыхательной системы, поскольку люди вдыхают капли, содержащие бактерии, в легкие. И микробиом полости рта меняется, когда люди находятся в больнице, говорит Митчелл. «Я посчитал важным предпринять какие-то действия для решения этой проблемы».Поэтому он и его коллеги разработали годичное рандомизированное контролируемое исследование с участием 8870 пациентов в трех австралийских больницах, чтобы проверить влияние ухода за полостью рта на риск развития пневмонии. Он представил результаты этой части исследования по профилактике внутрибольничной пневмонии («HAPPEN») на Конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID Global) в Мюнхене, Германия.Каждая участвующая больница разделила участников исследования на три группы. В течение первых трех месяцев исследования ни одна из групп не получала никакого вмешательства. Через три месяца пациентам одной группы были предоставлены зубная паста и зубная щетка с надписью «Чистка зубов помогает предотвратить пневмонию» на одной стороне и «Избавьтесь от пневмонии с помощью зубной щетки!» на другой. Щетки были разработаны со специальной ручкой для людей с ограниченной ловкостью рук. Пациенты также получили QR-код, ведущий к образовательным материалам на веб-сайте HAPPEN.Через шесть месяцев вторая группа также получила зубные щетки, а третья группа получила их через девять месяцев — это означает, что у всех участников исследования была возможность чистить зубы в течение последних трех месяцев исследования.Что касается медицинского персонала, исследовательская группа организовала обучение по уходу за полостью рта для медсестер отделений и предоставила им ссылки на профессиональные советы на своем веб-сайте. Они также призвали медсестер напоминать пациентам о необходимости чистить зубы щеткой и зубной нитью и помогать тем, кто испытывал трудности с самостоятельным выполнением этих действий.Вне периодов вмешательства только 15,9% пациентов чистили зубы один раз в день. В периоды вмешательства 61,5% пациентов проводили уход за полостью рта хотя бы один раз в день — в среднем 1,5 раза в день. Веб-статистика показала, что как пациенты, так и медсестры часто обращались к информации на страницах HAPPEN в периоды вмешательства, говорит Митчелл.Это совпало с резким снижением числа случаев внутрибольничной пневмонии, не связанной с искусственной вентиляцией легких, говорит Митчелл. В частности, частота случаев снизилась с 1 случая на 100 дней госпитализации в контрольной группе до 0,41 в группе вмешательства.«Это исследование интригует», — говорит Кломпас, подчеркивая большой размер выборки и рандомизированный дизайн. «Главный вывод заключается в том, что чистка зубов в больнице не только полезна для гигиены полости рта и самочувствия, но и может буквально спасти жизнь».Пири Сипиля из Хельсинкского университета (Финляндия) говорит, что он ценит важность такого значительного улучшения показателей риска, основанного на таком простом вмешательстве. «По сути, пациентам просто предоставили зубные щетки, зубную пасту и рекомендации», — говорит он. Тем не менее, результаты могут варьироваться в зависимости от причин госпитализации и обычных привычек пациентов в отношении гигиены полости рта.

