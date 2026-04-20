Врач Мясников объяснил опасность голодания после праздников

Доктор Александр Мясников посоветовал россиянам не прибегать к жестким способам снизить вес после слишком сытных праздников.Объясняя опасность голодания после праздничных каникул, врач Мясников заявил, что из-за него возникает риск еще больше прибавить в весе.«Когда человек начинает голодать, у него весь организм перестраивается в режим "война". Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее», - сообщил известный медик.Мясников предупредил, что голодание может спровоцировать в организме гормональную перестройку, способную стать пусковым механизмом для многих болезней. Также в связи с этим меняются процессы жироотложения – жировая масса накапливается интенсивнее, чем это было до голодания, даже если человек не ест больше. Кроме того, в организме начинает задерживаться жидкость.Врач Мясников отметил, что небольшая прибавка в весе во время новогодних выходных, как правило, проходит при возвращении к привычному ритму жизни, повседневным делам и работе.«Если за праздники вы переели и успели набрать пару лишних килограммов, то организм будет стараться увеличивать обмен веществ, чтобы в результате прийти в изначальную форму», - сказал он.Если набранный вес не уходит, можно записывать все съеденное за день – это позволяет понять, не происходит ли переедание, и в каком количестве употребляется переработанная пища, а также простые углеводы.

