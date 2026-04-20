Врач предупредила россиян о «съедающей» память специи

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какая специя может «съедать» память. О ней доктор предупредила россиян в своем Telegram-канале.По словам врача, «съедать» память может соль, причем особенно это опасно для мужчин. В доказательство своих слов она привела новое исследование, выявившее связь избытка этого продукта в рационе со скоростью ухудшения памяти.По словам Павловой, ученые в течение шести лет наблюдали за 1208 добровольцами в возрасте от 50 лет и старше и оценивали, как потребление натрия влияет на их когнитивные функции. В результате выяснилось, что мужчин, регулярно злоупотреблявших солью, эпизодическая память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто соблюдал умеренность. Примечательно, что у женщин такой связи выявлено не было.Доктор отметила, что наиболее выраженное ухудшение памяти наблюдалось у мужчин, потреблявших около 3,3 грамма натрия в день и выше, что эквивалентно примерно восьми граммам соли. «Еще у мужчин с высоким потреблением соли чаще было повышенное давление. А это уже известный фактор риска для мозга», — добавила врач.

