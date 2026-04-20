Исследование выявило связь между хронической болью и курением

Люди, страдающие от хронических болей, почти в два раза чаще курят обычные и электронные сигареты по сравнению с теми, кто не испытывает постоянной боли. К такому выводу пришли исследователи Канзасского университета, проанализировавшие данные национального опроса о состоянии здоровья за десятилетний период.Новое исследование Канзасского университета показало, что люди с хроническими болями значительно чаще употребляют табачные изделия, включая электронные сигареты. Результаты работы, опубликованные в Американском журнале профилактической медицины, основаны на анализе данных Национального опроса о состоянии здоровья за 2014–2023 годы и могут быть использованы при разработке комплексных методов лечения, рассказывает medicalxpress.Соавтор исследования Джессика Пауэрс, доцент кафедры психологии Канзасского университета, отметила, что люди попадают в порочный круг: боль заставляет их курить, а курение, в свою очередь, усиливает боль, что делает отказ от вредной привычки крайне затруднительным. По ее словам, боль провоцирует употребление табака, который обладает краткосрочным обезболивающим эффектом и поэтому многим кажется полезным в моменте. Однако в долгосрочной перспективе курение оказывает негативное влияние, усиливая боль и повышая риск развития хронических болевых синдромов.Пауэрс, которая также является научным сотрудником Центра исследований и лечения зависимостей при Институте продолжительности жизни Университета Канзаса, указала на растущее понимание связи между хронической болью и расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. В ходе исследования были проанализированы ответы более 195 600 американцев, опрошенных за 10 лет. Ключевой вывод подтвердил, что хроническая боль тесно связана с курением и вейпингом.Исследователь подчеркнула, что курение, как правило, усугубляет ситуацию и негативно влияет на психическое здоровье. Работая непосредственно с пациентами, она обсуждает с ними курение как способ справиться с подавленным состоянием, возникающим из-за хронической боли и невозможности вести привычный образ жизни. Однако такая стратегия преодоления трудностей обычно лишь ухудшает положение, создавая замкнутый круг, в котором участвуют боль, зависимость, настроение и способность функционировать.Исследование показало, что, хотя в целом число курящих американцев сокращается, среди людей с хроническими болями этот процесс идет значительно медленнее. По данным ученых, люди с хроническими болями примерно в два раза чаще курят сигареты и используют другие виды табачных изделий, включая электронные сигареты, а также комбинируют их.Кроме того, исследователи из Университета Кентукки отметили, что люди, страдающие хроническими болями, чаще используют электронные сигареты. При этом ситуация с вейпингом не столь однозначна: с одной стороны, электронные сигареты менее вредны, чем обычные, поскольку при их использовании человек не получает все канцерогены. С другой стороны, есть основания полагать, что никотин и его воздействие на болевую систему могут усиливать боль. Пока остается не до конца понятным, какой именно вред электронные сигареты могут причинить людям, страдающим от боли.Данные также показали, что более частые или изнурительные боли связаны с повышенной вероятностью курения. Исследователи отметили, что курение может усиливать боль и повышать вероятность развития хронической боли высокой интенсивности. В то же время люди, испытывающие сильную боль, чаще прибегают к сигаретам, чтобы справиться с ней. Когда боль мешает общению с близкими или занятиям важными делами, ухудшается настроение, что может привести к еще большему потреблению табака.По словам Пауэрс, главный вывод исследования для врачей и политиков заключается в том, что люди с хроническими болями остаются без должного внимания.Исследователь выразила надежду, что в дальнейшем полученные результаты можно будет использовать для разработки клинических методов лечения людей, страдающих от хронической боли и желающих бросить курить.

