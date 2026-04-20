Врач перечислил неочевидные и игнорируемые симптомы рака

Онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов рассказал , что онкологические заболевания нередко развиваются без выраженных признаков, маскируясь под привычные недомогания, однако если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться к специалистам.Среди неочевидных признаков врач назвал кашель, особенно с кровью в мокроте, который может сопровождать рак легкого. Изменения в работе кишечника — чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения, кровь в стуле — иногда указывают на опухоли толстого кишечника или рак прямой кишки, который часто путают с геморроем.Отдельного внимания требуют уплотнения в груди, изменения формы молочной железы, выделения из соска и «апельсиновая корка» на коже. Симптомы со стороны мочевыделительной системы — затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — также могут свидетельствовать об онкопроцессе.Стойкая охриплость голоса, боль в горле, отдающая в ухо, трудности при глотании твердой пищи, кровянистые выделения вне цикла у женщин и безболезненные уплотнения в мошонке у мужчин — еще одни тревожные сигналы. Особое внимание Пензов посоветовал уделять родинкам: рост, изменение цвета, асимметрия и размытые границы могут быть признаками меланомы, поэтому важно регулярно проходить дерматоскопию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки