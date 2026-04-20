Не морковь и черника: какие продукты реально помогают сохранить зрение

Многие привычно считают самыми полезными для зрения продуктами морковь и чернику. В реальности это не так. Теледоктор Александр Мясников рассказал, какие продукты на самом деле полезны для наших глаз: это зелень и жирные сорта рыбы.Мнение о супер-пользе черники для зрения активно подпитывают производители биодобавок. Отчасти они правы. В чернике масса витаминов (C, P, K), антоцианов, борющихся с процессами старения, она понижает и сахар в крови. Но не панацея!Откуда миф? «Ноги растут» из времен Второй Мировой войны. Британская пропаганда тогда распространяла слухи, что их военные пилоты поедают много черничного джема, чтобы видеть вражеские самолёты в полной тьме. На деле их успех был результатом секретного использования новых бортовых радаров. Легенду с черникой выдумали, чтобы замаскировать технологические разработки от немцев. Примерно так же дело обстоит и с морковью.Александр Мясников в программе "О самом главном" недавно рассказал, что стоит иметь на столе тем, кто хочет сохранить здоровье глаз. Самые полезные продукты – зелень и листовые овощи, в которых много лютеина и зеаксантина, то есть, каротиноидов, что скапливаются в сетчатке глаза и защищают её от повреждений.Особенно хорош шпинат. Также эффективно работают капуста кейл, брокколи и другая тёмно-зелёная зелень. Они содержат много антиоксидантов, которые борются с развитием возрастной макулярной дегенерации и катаракты.Ещё полезна для сохранения остроты зрения жирная рыба, богаты кислотами омега-3. Они важны для сосудов, укрепляют их и улучшают кровообращение, крайне важное для зрения. Также нужно включать в рацион яйца и орехи.

