Врач объяснила пугающий побочный эффект популярного антидепрессанта

Психолог Никита Амин объяснила, почему из-за синдрома отмены после прекращения приема сертралина возникают слишком яркие сныАмин подтвердила, что яркие сны появляются потому, что этот антидепрессант повышает уровень гормона серотонина. «Это может показаться нелогичным, но, хотя серотонин участвует в регуляции сна, его повышенная выработка может подавлять фазу быстрого сна. В результате во время приема лекарства сновидения могут становиться менее яркими или их труднее запоминать», — отметила она. Когда же человек начинает снижать дозировку или прекращает принимать препарат, фаза быстрого сна восстанавливается. По словам психолога, из-за этого сновидения могут становиться более интенсивными.«Сертралин воздействует на такие нейромедиаторы, как серотонин, норадреналин и дофамин. Резкое снижение уровня этих веществ заставляет мозг пытаться восстановить равновесие», — разъяснила врач. Обычно яркие сновидения достигают пика между четырьмя и четырнадцатью днями после прекращения приема лекарств. В течение трех-шести недель симптомы, как правило, проходят, отметила Амин.

