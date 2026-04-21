JAGS: В Гарварде назвали тип людей, у которых риск деменции ниже на 15%

Чем более оптимистичны взгляды человека на жизнь, тем меньше у него рисков деменции. К этому выводу пришла группа ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана

Авторами проанализированы данные свыше 9 тысяч американцев пожилого возраста, на момент старта наблюдений не имевших когнитивных нарушений. Испытуемые проходили процедуру оценки уровня оптимизма каждые четыре года в рамках масштабного проекта Health and Retirement Study, а когнитивное состояние участников было под наблюдением с 2006 по 2020 год.

Исследование доказало, что повышенный уровень оптимизма коррелирует с меньшей вероятностью деменции. В цифрах это выглядит так: при каждом росте показателя оптимизма на одну стандартную единицу происходит снижение вероятности развития болезни примерно на 15%.

Все испытуемые изначально были когнитивно здоровы, поэтому эксперты делают вывод, что оптимизм влияет на риски деменции, а не наоборот.

Оптимистичные люди, поясняют авторы проекта, чаще занимаются спортом, лучше контролируют эмоции и преодолевают стрессы, они социально и ментально активны, всё это вкупе помогает защищать мозг от патологий.

Важно, что оптимизм можно развивать. Так, помогает простая практика благодарности: каждый день записывать три вещи, за которые человек благодарен Судьбе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Добавил mamasha в категорию Неврология

