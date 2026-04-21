Назван проявляющийся на кончиках пальцев симптом рака легких

Больной раком легких британец Брайан Геммелл предупредил о симптоме этого заболевания, проявляющемся на кончиках пальцев.Геммелл заявил, что единственным признаком рака у него было отекание пальцев по форме «барабанные палочки» — кончики увеличились, а форма ногтей изменилась. Чтобы выявить этот симптом, он порекомендовал прижать ноготь одной руки к ногтю другой — между ними должен образоваться ромбовидный просвет. Отсутствие зазора может свидетельствовать, что в мягких тканях уже начались изменения, характерные для рака легких. «Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу — для этого и нужен терапевт. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал мужчина.В свою очередь, врач-терапевт Хелен Пирси перечислила и другие возможные симптомы рака легких. К ним она отнесла постоянный кашель, который длится три недели и более, одышку, шумы при дыхании, частые инфекции грудной клетки, боль в груди и плече, кашель с кровью в мокроте, необъяснимую усталость или упадок сил, охриплость голоса, отеки лица или шеи.

