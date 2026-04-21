Названы наиболее вредные для здоровья добавки к кофе

Напитки на основе кофе с калорийными добавками в виде сиропов, мармелада, сливок могут поспособствовать прибавке в весе и росту уровня сахара в крови.Зимой возрастает потребление кофе в таких вариантах, которые предполагают использование добавок, способных быть вредными для здоровья. Специалисты рекомендуют воздерживаться от питья кофе, содержащего такие компоненты, как жирные сливки, сиропы, зефир, мармелад (маршмеллоу).«Данные топпинги богаты сахаром. Это в свою очередь может привести к проблемам с организмом и лишнему весу», - высказались специалисты об опасности сладких кофейных напитков.Особенно вредными для здоровья видами кофе являются те, что содержат сразу несколько калорийных добавок – например, сливок и карамели, крема и шоколадной крошки, других. Такие напитки в конечном итоге изобилуют сахаром и содержат внушительное количество калорий. Их питье может спровоцировать резкие скачки уровня сахара в крови, активное жироотложение, проблемы с кожей. Этим вариантам стоит предпочесть чашку обычного свежесваренного кофе без сахара, информирует Общественная служба новостей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки