Каждая ложка — удар по почкам: Врач назвал самые опасные супы

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов заявил, что если в вашей медицинской карте есть пометки о болезни почек или суставов, то стоит обходить стороной такой продукт, как щавель, и супы из него.По словам врача, далеко не всегда полезен и рассольник. Более того, его употребление может «незаметно поднимать давление до критических отметок», превращая каждую ложку в удар по почкам«С рассольником такая же история, как и с солянкой. Главный недостаток — в высоком содержании соли. Если мы не будем пересаливать блюдо, то все нормально. Не будет повышения давления и нагрузки на почки. Но, повторюсь, если мы говорим про обычный классический рассольник, в котором тонна соли, то при гипертонии лучше от него отказаться. Так же, как и при проблемах с почками», — считает врач.Что касается супов из щавеля, то тут все дело в щавелевой кислоте. Она связывает кальций, вымывая его из костей, — это первое. Второй момент — оксалаты. Они кристаллизуются в почках, формируя «острые как бритва камни», подчеркнул Сергей Вялов.

