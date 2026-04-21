Природа может облегчить чувство одиночества

Одиночество не всегда означает пребывание в одиночестве. Часто оно возникает из-за чувства отчужденности. Это чувство в последние годы усиливается, что беспокоит исследователей и специалистов в области общественного здравоохранения. В новом исследовании, проведенном в Норвегии, был задан простой вопрос: может ли природа помочь людям чувствовать себя менее одинокими? Исследователи проанализировали данные опроса более чем 2500 человек, проживающих вблизи озера Мьёса.Результаты, опубликованные в журнале Health & Place, показывают, что повседневная деятельность на природе может влиять на эмоциональное благополучие.«Можно сказать, что занятия на свежем воздухе в естественной среде в значительной степени оказывают защитное действие против одиночества», — сказал Синдре Йохан Коттис Хофф из Норвежского университета науки и технологий.Одиночество – это не только физическая изоляция. Человек может быть окружен другими людьми и при этом чувствовать себя оторванным от них. Исследователи часто выделяют два типа одиночества. Социальное одиночество возникает из-за отсутствия более широкой сети контактов или сообщества. Эмоциональное одиночество отражает отсутствие близких, значимых связей.Это различие важно, потому что не все решения работают одинаково. Социальные мероприятия или групповые занятия могут помочь некоторым людям, но они не всегда устраняют более глубокие эмоциональные проблемы.На самом деле, предыдущие исследования показывают, что простое увеличение социального взаимодействия не приводит к гарантированному снижению чувства одиночества. Именно здесь в игру вступает природная среда. Парки, озера и леса часто связывают с улучшением психического здоровья. Но почему? Ответ может заключаться не в том, кого мы там встречаем, а в том, как мы относимся к самому месту.Исследование выделяет две ключевые идеи. Первая — это связь с природой. Это подразумевает ощущение причастности к природному миру. Речь идёт не просто о посещении природы, а о чувстве связи с ней.Второй фактор — привязанность к месту. Он отражает эмоциональную связь с конкретным местом. Озеро, тропа или даже знакомый парк со временем могут стать для кого-то значимыми.Обе формы связи, по-видимому, уменьшают чувство одиночества. Но делают они это по-разному. Связь с природой влияет как на эмоциональное, так и на социальное одиночество.Привязанность к месту в основном связана с социальным одиночеством, особенно когда место также служит общим пространством для общения.«Укрепление чувства принадлежности не только к другим людям, но и к природной среде и окружающей обстановке, по-видимому, оказывает защитное действие против одиночества», — сказал Хофф.Это говорит о том, что чувство принадлежности не обязательно должно исходить только от других людей. Оно может также исходить из окружающего нас мира.Исследователи изучили распространенные виды деятельности вокруг озера, такие как прогулки, катание на лодках, рыбалка и просто времяпрепровождение на берегу. Эти виды деятельности были связаны с меньшим чувством одиночества, но не напрямую.Вместо этого эффект проявлялся через связь с природой и привязанность к месту. Проще говоря, люди чувствовали себя менее одинокими, когда эти занятия помогали им почувствовать связь с природой или привязанность к месту.Интересно, что не все виды деятельности оказывали одинаковое воздействие. Более тесная, располагающая к размышлениям деятельность, такая как прогулки или наслаждение видом, демонстрировала более сильную связь с природой.Более целенаправленные виды деятельности, такие как физические упражнения, показали более слабые связи. Эта закономерность предполагает, что то, как мы взаимодействуем с природой, имеет большее значение, чем то, как часто мы её посещаем. Внимание, замечание деталей и оценка окружающей среды, по-видимому, углубляют этот опыт.«Когда вы воспринимаете себя как часть природы, вы создаете чувство принадлежности к сообществу», — объяснил Хофф. «Многие ранее утверждали, что одиночество связано только с человеческим общением и человеческими сообществами, но в последние годы ряд исследований показал, что привязанность к местам и природной среде также оказывает существенное влияние».Один из наиболее поразительных результатов опровергает распространенное предположение. Занятия, проводимые в одиночестве, показали более выраженный эффект в снижении чувства одиночества.На первый взгляд, это звучит противоречиво. Но уединение — это не то же самое, что одиночество. Когда люди проводят время наедине с собой на природе, они часто глубже размышляют. Эти размышления могут укрепить их чувство связи с окружающей средой.Эта связь может уменьшить чувство изоляции. Другими словами, пребывание в одиночестве в подходящей обстановке может помочь людям чувствовать себя менее одинокими в целом. Однако баланс по-прежнему важен. Чрезмерная изоляция может быть вредной. Польза заключается в добровольном уединении, а не в принудительном разделении.Эти результаты меняют наше представление об одиночестве. Обычно основное внимание уделялось увеличению социальных контактов. Хотя это по-прежнему важно, этого может быть недостаточно. Взаимодействие с природой открывает еще один путь. Оно может помочь людям почувствовать себя частью чего-то большего, даже без прямого контакта с другими.«Одиночество и чувство отчуждения являются серьезными проблемами общественного здравоохранения. Если природная среда будет разрушена или станет менее доступной, это может дорого обойтись обществу», — сказал Хофф.Это имеет практическое значение. Градостроительство может включать в себя зеленые зоны, располагающие к спокойному размышлению. Программы общественного здравоохранения могут поощрять осознанное взаимодействие с природой, а не только с отдыхом на свежем воздухе.Простые действия, такие как наблюдение за звуками, анализ закономерностей или любование пейзажами, могут иметь значение.«Большинство людей могут взять на себя ответственность за собственное благополучие, то есть „это, вероятно, полезно для меня“. Но некоторым людям может понадобиться небольшая помощь, чтобы помочь себе самим», — добавил Хофф. «Кроме того, при планировании муниципальные власти должны учитывать обеспечение доступа жителей к природным территориям».Одиночество часто рассматривается как социальная проблема. Данное исследование показывает, что это также и экологическая проблема. Благополучие человека зависит не только от отношений с другими, но и от отношений с местами и экосистемами.Прогулка у озера, тихий момент под деревьями или время, проведенное за наблюдением за движением воды, могут создать чувство принадлежности, которое невозможно в полной мере передать словами.«В Норвегии природа всегда рядом, даже в центре города, хотя при посещении подобных природных зон часто слышен городской шум. Во многих других странах доступ к природе гораздо более ограничен», — отметил Хофф.Природа не заменяет человеческое общение. Но она добавляет к нему еще один слой. И в мире, где растет уровень одиночества, этот дополнительный слой может иметь большее значение, чем мы когда-то думали.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки