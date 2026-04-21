Трихолог рассказала, какие анализы спасут волосы от выпадения

Когда волосы начинают выпадать, многие заходят в интернет, видят десятки возможных причин и пытаются устранить всё самостоятельно. В беседе врач-трихолог клиники «Доктор волос» Ольга Карабковская объяснила, как с помощью лабораторных исследований найти ту самую, «свою» причину проблемы.По словам эксперта, первым и базовым анализом является общий анализ крови. Именно с него начинается диагностика почти во всех областях медицины. В этом исследовании врач видит признаки анемии, воспаления, иммунодефицита, а также соотношение различных иммунных клеток.Ключевой анализ для выявления дефицита железа — ферритин. Он гораздо информативнее, чем анализ на гемоглобин, который входит в общий анализ крови. По ферритину обнаруживается не только анемия, но и скрытый железодефицит, который тоже может спровоцировать выпадение волос. При необходимости назначают дополнительные исследования: сывороточное железо и ОЖСС (общую железосвязывающую способность сыворотки).Обязательная проверка — анализы на функцию щитовидной железы. В первую очередь смотрят уровень ТТГ, а также Т3 и Т4. Это позволяет выявить самую частую гормональную причину диффузной алопеции. По показаниям назначаются и другие гормоны: тестостерон, дигидротестостерон, ГСПГ, ФСГ, ЛГ, пролактин и 17-ОН-прогестерон.Особое внимание трихолог уделяет витаминам и микроэлементам. В первую очередь проверяют витамин D, а также биотин, фолиевую кислоту, В12, цинк, селен, кремний, магний и медь. Из-за недостаточно разнообразного питания дефициты отдельных нутриентов развиваются довольно часто.Ольга Карабковская подчёркивает, что обширный список анализов не является обязательным для всех. Это лишь возможные варианты того, что может назначить врач. План обследования составляется индивидуально. Сначала специалист предполагает, какие причины могли спровоцировать выпадение, а затем подбирает анализы для их выявления. Вначале обследуют на самые частые причины, затем, при необходимости, на более редкие.

