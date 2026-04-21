Conversation: ополаскиватель для рта может повышать давление

В соцсетях набирают популярность видео с утверждением, что ополаскиватель для рта может повышать артериальное давление и вредить сердцу. Как объясняют исследователи, в этом есть доля правды, но все зависит от состава средства.Дело в том, что во рту живут бактерии, которые помогают превращать нитраты из пищи (например, из листовых овощей) в нитриты. После этого организм использует их для выработки оксида азота — молекулы, важной для регуляции давления, работы сосудов, мозга и мышц. Некоторые сильные антисептические ополаскиватели могут нарушать этот процесс, уничтожая не только вредные, но и полезные бактерии.Так, в одном исследовании с участием 19 здоровых добровольцев использование ополаскивателя с хлоргексидином в течение недели сопровождалось небольшим повышением давления и снижением уровня нитритов. Похожие результаты получили и в других небольших работах.Однако речь идет прежде всего о хлоргексидине — мощном антисептике, который обычно назначают кратковременно при заболеваниях десен или после стоматологических процедур. Более мягкие бытовые ополаскиватели, которые люди используют ежедневно, как правило, оказывают значительно меньшее влияние.Например, в исследовании с 12 участниками мягкий ополаскиватель без агрессивных антисептиков почти не мешал превращению нитратов в нитриты, тогда как хлоргексидин практически полностью блокировал этот процесс.Еще один компонент, который вызывает вопросы, — спирт. Он тоже может влиять на микрофлору полости рта, однако его отдельное воздействие на сердечно-сосудистую систему пока изучено недостаточно.При этом долгосрочное исследование с участием 354 человек показало, что регулярное использование обычных ополаскивателей не было связано с повышением риска сердечно-сосудистой смерти. А хорошая гигиена полости рта — чистка зубов и использование зубной нити — наоборот, снижала такие риски.Авторы подчеркивают: важен именно тип средства. Сильные антисептические ополаскиватели лучше использовать только по назначению врача, а для повседневного ухода предпочтительнее мягкие.Кроме того, сами заболевания полости рта и хронические воспаления тоже связаны с повышенным риском сердечных проблем, поэтому отказ от гигиены может быть куда опаснее, чем правильно подобранный ополаскиватель.

