Врачи предупредили о связи между частым метеоризмом и раком кишечника

Частый метеоризм может быть скрытым симптомом рака кишечника, предупредил хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс.Врач отметил, что в большинстве случаев газообразование — нормальный процесс. Однако чрезмерный метеоризм, особенно если он сопровождается неприятным запахом или изменениями стула, может указывать на различные проблемы от пищевой непереносимости до серьезных заболеваний. В частности, опухоли способны нарушать пищеварение, что приводит к постоянному образованию газов.«Если изменения сохраняются более шести недель и сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу», — подчеркнул он.Он также заявил, что избыток сероводорода, который образуется при неправильной диете с большим количеством жирного мяса и сахара, может повреждать слизистую кишечника и провоцировать воспаление.

