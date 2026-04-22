Аудиолог Дикопольцев: зумеры теряют слух из-за привычки спать в AirPods

Привычка спать в беспроводных наушниках-вкладышах типа AirPods приводит к тому, что представители поколения Z сталкиваются с частичной потерей слуха на 10–15 лет раньше своих родителей, об этом рассказал аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.Ключевая проблема кроется не только в громкости звука, но и в отсутствии естественного «слухового отдыха». Если при прослушивании музыки днем человек еще делает какие-то паузы, то во время сна наушники работают непрерывно 6–8 часов. Это негативно влияет на самые чувствительные органы слуха — сенсорные волосковые клетки улитки.«Кохлеарные волосковые клетки не умеют «отдыхать» под воздействием постоянного шума. Когда молодые люди засыпают с наушниками-вкладышами, пусть даже на фоновой громкости 40–50 дБ, они запускают процесс ускоренного апоптоза — программируемой гибели этих клеток. Это не вызывает боли, совершенно незаметно, но необратимо. В 25–30 лет мы наблюдаем у таких пациентов аудиограммы, характерные для 45–50-летних. Родители же «зумеров» начинали терять слух в основном ближе к 50 годам именно потому, что у них не было круглосуточного доступа к наушникам-вкладышам», — объяснил Дикопольцев.Врач подчеркивает, что сон в наушниках усугубляет и механический фактор. В отличие от полноразмерных моделей, вакуумные вкладыши нарушают естественную вентиляцию слухового прохода, создавая благоприятную среду для хронического воспаления.«Правило простое: наушники — для бодрствования. Если человек не может заснуть без тихого фонового шума, безопаснее использовать внешнюю акустику (колонку) на прикроватной тумбочке, минимизируя прямое давление звуковой волны на барабанную перепонку. Сон в AirPods — это не забота о комфорте, а осознанное сокращение слухового ресурса на десятилетие вперед. Потеря слуха сегодня — это не только про «не слышу», это про когнитивное старение и даже повышенный риск деменции», — резюмировал Дикопольцев.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки