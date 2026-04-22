Ученые нашли связь между дневным сном пожилых и риском для здоровья

Команда американских ученых установила, что долгий дневной сон у людей в преклонном возрасте может являться сигналом о скрытых заболеваниях или общем ухудшении состояния здоровья.Исследование провели специалисты Медицинского центра Университета Раш и сети Mass General Brigham. Около 19 лет они отслеживали привычки 1338 пожилых людей, анализировали связь их дневного сна с уровнем смертности. Исследование выявило, что частый или длительный дневной сон увеличивает риски летального исхода.Данные учёные взяли из долгосрочного проекта Центра болезни Альцгеймера Университета Раш, стартовавшего в 1997 году. С 2005 года испытуемые носили акселерометры, которые фиксировали циклы активности и отдыха. На базе этой информации эксперты рассчитали параметры дневного сна.К 2025 году проект показал, что каждый дополнительный час дневного сна даёт рост вероятности смерти на 13%, а каждый дополнительный эпизод — на 7%. Риски для тех, кто отсыпался по утрам, были на 30% выше.Авторы работы отмечают, что мониторинг дневного сна клинически ценен для раннего выявления заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки