Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть крапиву
Специалист признал, что листья крапивы действительно обладают мощными полезными свойствами: они действуют как кровоостанавливающее, желчегонное и противовоспалительное средство благодаря содержанию витамина К, хлорофилла, кремния и железа. Крапива повышает гемоглобин, улучшает рост волос, снижает уровень глюкозы и помогает при атонии кишечника.
Однако, по словам врача, есть и серьёзные негативные эффекты:
настой крапивы повышает артериальное давление из-за сужения сосудов;
растение сильно сгущает кровь, что опасно при тромбозах, тромбофлебите и ишемической болезни сердца;
крапива может вызвать изжогу и спазмы желудка;
она повышает тонус матки, что увеличивает риск выкидыша у беременных;
жгучие волоски содержат гистамин и муравьиную кислоту, поэтому аллергикам не стоит налегать на это растение.
Абсолютными противопоказаниями к употреблению крапивы являются: гипертония, тромбофилия, варикоз с тромбами, постинфарктное состояние, беременность (любой срок), тяжёлые заболевания почек.
