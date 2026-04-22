OHNS: Диабет 2-го типа повышает риск потери слуха в четыре раза

У людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, риск утраты слуха в четыре раза выше, нежели у здоровых. Таков вывод ученых из Университета Барселоны из исследования, результаты которого опубликованы в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OHNS).Метаанализ 17 исследований с охватом почти восьми тысяч испытуемых позволил выявить, что нарушениями слуха страдают 40-70% пациентов с диабетом. Максимальные отклонения отмечаются на высоких частотах: средние показатели слуха у этой категории были хуже, чем в контрольной группе, на 3,2 децибелa.Также установлено, что риски усиливаются при длительном течении заболевания — свыше десяти лет – и при высоких уровнях HbA1c (гликированного гемоглобина). Что говорит о связи между потерей слуха и слабым контролем сахара в крови.Исследователи выдвигают такое объяснение: хроническая гипергликемия провоцирует микрососудистые изменения во внутреннем ухе. Происходит утолщение базальной мембраны, ухудшается питание улитки и постепенно идёт атрофия сосудистой полоски. Всё это вкупе нарушает функции слуховых рецепторов, приводя к постепенной и часто необратимой утрате слуха.Снижение остроты слуха можно воспринимать как ранний признак сосудистых осложнений диабета, следует внимательно отслеживать этот маркер для выявления заболевания.

