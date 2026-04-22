Нарколог рассказала о специфических болезнях любителей вейпов и электронных сигарет

В клинической практике все чаще фиксируются случаи пациентов с тяжелой, устойчивой никотиновой зависимостью, сформировавшейся именно через вейпы, рассказала врач психиатр-нарколог Мария Калюжная.Она отметила, что вейпы воспринимаются как мягкая альтернатива сигаретам, хотя на практике они формируют зависимость быстрее и незаметнее, особенно среди молодежи. Врач отметила, что регулярно использующие вейпы люди чаще жалуются на хронический кашель, одышку и бронхоспазмы, причем эти проблемы наблюдаются даже у тех, кто не курил раньше.«Появились случаи серьезных повреждений легких, связанных с вейпами. Ннапример, болезнь EVALI — вэйп-ассоциированная легочная патология, которую впервые выявили в 2019 году и он пока не имеет эффективного лечения. Помимо того, что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30 процентов) и хронической обструктивной болезни легких (на 75 процентов). Причина: химические вещества в аэрозолях вызывают воспаление и повреждают дыхательные пути», — объяснила Калюжная.Врач дополнила, что в вейпах меньше продуктов горения, но они все равно раздражают дыхательные пути, влияют на сердце и сосуды и вызывают зависимость. Из-за того, что «электронку» можно курить долго, человек получает более высокую суммарную дозировку, поэтому маркетинговые описания про «парение» — лишь иллюзия безопасности, заключила эксперт.

