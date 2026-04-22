Избежать снижения иммунитета помогают грибы и чеснок

Профессор Михаил Кутушов назвал особенно полезные для поддержания иммунитета продукты питания в сезон инфекций.Профессор Кутушов рассказал, что избежать снижения иммунитета зимой хорошо помогают грибы. По словам токсиколога, этому продукту присущи сильные противовоспалительные свойства.Другим «суперпродуктом», который препятствует снижению иммунитета, является чеснок. Михаил Кутушов отметил, что благодаря действию чеснока из организма активнее выводятся патогенные микроорганизмы.«Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов», - констатировал ученый.Также Кутушов прокомментировал в интервью «Газете.Ru». пользу для иммунитета витамина С. Токсиколог отметил, что способность этого витамина защищать организм от инфекций переоценена, однако при заболевании простудой он помогает сократить период недомогания, а, кроме того, снижает риск цитокинового шторма – опасного тяжелого состояния, вызываемого слишком сильной воспалительной реакцией организма на инфекцию.Специалист уточнил, какие продукты следует есть, чтобы обеспечить организм витамином С.«Витамин С содержат такие продукты, как болгарский перец, апельсины, лимоны, ацерола, гуава, черная смородина, киви, грейпфруты, клубника, брокколи, кейл, брюссельская капуста».Дополнительно профессор Кутушов порекомендовал в сезон инфекций минимизировать потребление сахара – его высокие дозы ослабляют иммунитет.

