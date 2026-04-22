Индейка укрепляет здоровье нервной система благодаря витаминам В

Диетолог Соломатина: индейка очень полезна для здоровья мозга пожилых людей.Врач-диетолог отметила, что в пожилом возрасте многие люди страдают от дефицита витаминов группы B – конкретно, от нехватки кобаламина или витамина B12«Если В12 не хватает, человек может испытывать шаткость походки, головокружение», - предупредила медик.Соломатина добавила, что богатым источником названных веществ является индейка.«В индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепить нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления», - уточнила специалист.Беседуя с «Москвой 24», Соломатина добавила, что индейка содержит в себе также полиненасыщенные жирные кислоты, которые проявляют противовоспалительное действие, способствуют снижению холестерина, уменьшает риск атеросклероза. Помимо этого, данный тип кислот очень важен для сохранения миелиновой оболочки нервных волокон, благодаря чему предотвращаются неврологические заболевания.Медик посоветовала есть индейку примерно три раза в неделю.

