Daily Mirror: Озвучен кратковременный симптом опухоли мозга

Кратковременная потеря зрения может быть одним из малозаметных маркеров опухолей мозга, предупреждают специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity.Эксперты пояснили, что речь идет о резком «потемнении» в глазах, длящемся всего несколько секунд и проходящем само по себе. Обычно всё происходит при резком переходе из лежачего или сидячего положения в вертикальное, отчего многие не придают этим фактам значения. Но иногда это может быть проявлениями опухоли мозга.Такие нарушения зрения провоцирует давление опухоли на зрительный нерв либо отек диска зрительного нерва, то есть, место выхода зрительного нерва из сетчатки глаза. Эта зона имеет ключевое значение в зрительном процессе и передаче сигналов от глаза к мозгу, её повреждение нередко вызывает искажение изображения.Другие возможные симптомы - затуманенное зрение, частичная потеря поля зрения и иные визуальные проблемы.Но надо помнить: в большинстве случаев кратковременные нарушения зрения происходят по другим, менее опасным причинам: на фоне перепадов давления или особенностей кровообращения. Но при регулярном проявлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы обследоваться и исключить серьезные патологии.

