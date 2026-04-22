Распознают ли кошки больные места и умеют ли лечить, знают учёные

Многие владельцы кошек убеждены: их хвостатый питомец точно знает, где болит, и укладывается на это место, чтобы «вылечить».У кошек невероятно развита сенсорная система. Их обоняние в 40 раз острее человеческого, а слух улавливает частоты до 64 000 герц, тогда как зрение заточено под распознавание малейших изменений в окружающем пространстве. Это помогает им быть внимательными наблюдателями. Когда человек болен, неизбежно меняется его поведение, голос, запах, мимика, а питомцы это фиксируют.Это доказывает ряд исследований: кошки распознают человеческие эмоции по выражению лица, изменению движений, интонации голоса.Но они не диагностируют болезнь, а реагирует именно на изменения в привычном поведении хозяев.Есть ли привычка ложиться на больное место? Часто именно так они и делают. Потому что воспаленные участки тела обычно имеют повышенную температуру, а кошки тянутся к теплу. Их температура тела — 38–39 °С, и когда они ложатся рядом с хозяином, возникает «эффект грелки», временно облегчающий дискомфорт. Это лишь симптоматическое явление, лечебного эффекта либо не существует, либо он слаб и ещё не зафиксирован экспериментально.Мифологична и способность кошек выявлять онкологию у людей. Вот собак реально дрессируют для диагностики по запаху мочи, но кошек для таких целей не используют, в частности, из-за сложностей с дрессировкой. Но что точно работает и подтверждено в опытах, так это способность этих пушистиков снижать уровень стресса и тревожности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки