Врач назвала признаки опасного комариного укуса

Лёгкий зуд и покраснение после укуса комара обычно не опасны. Но в некоторых случаях промедление может стоить здоровья. Врач общей практики Елена Алексенцева объяснила, какие симптомы требуют немедленного обращения к врачу.

Скорую следует вызывать при появлении следующих симптомов:

затруднённое дыхание, хрипы, чувство сдавленности в груди;
головокружение, нарастающая слабость;
тошнота, рвота, диарея.

Эти признаки указывают на тяжёлую аллергическую реакцию — анафилаксию.

Поводом для визита к врачу также являются обширный отёк и покраснение вокруг укуса, сыпь на других участках тела, отёк губ или век, сухость во рту и першение в горле.

Если спустя несколько часов или дней поднялась температура выше 38°C, появились головная боль, ломота и увеличились лимфоузлы — нельзя исключать малярию, лихорадку денге или другие трансмиссивные инфекции. Особенно внимательными следует быть тем, кто недавно вернулся из поездки в тропические страны.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Добавил valyuha в категорию Разное

