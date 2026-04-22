Врач назвала признаки опасного комариного укуса

Лёгкий зуд и покраснение после укуса комара обычно не опасны. Но в некоторых случаях промедление может стоить здоровья. Врач общей практики Елена Алексенцева объяснила, какие симптомы требуют немедленного обращения к врачу.Скорую следует вызывать при появлении следующих симптомов:затруднённое дыхание, хрипы, чувство сдавленности в груди;головокружение, нарастающая слабость;тошнота, рвота, диарея.Эти признаки указывают на тяжёлую аллергическую реакцию — анафилаксию.Поводом для визита к врачу также являются обширный отёк и покраснение вокруг укуса, сыпь на других участках тела, отёк губ или век, сухость во рту и першение в горле.Если спустя несколько часов или дней поднялась температура выше 38°C, появились головная боль, ломота и увеличились лимфоузлы — нельзя исключать малярию, лихорадку денге или другие трансмиссивные инфекции. Особенно внимательными следует быть тем, кто недавно вернулся из поездки в тропические страны.

