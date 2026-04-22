Врач назвала признаки опасного комариного укуса
Скорую следует вызывать при появлении следующих симптомов:
затруднённое дыхание, хрипы, чувство сдавленности в груди;
головокружение, нарастающая слабость;
тошнота, рвота, диарея.
Эти признаки указывают на тяжёлую аллергическую реакцию — анафилаксию.
Поводом для визита к врачу также являются обширный отёк и покраснение вокруг укуса, сыпь на других участках тела, отёк губ или век, сухость во рту и першение в горле.
Если спустя несколько часов или дней поднялась температура выше 38°C, появились головная боль, ломота и увеличились лимфоузлы — нельзя исключать малярию, лихорадку денге или другие трансмиссивные инфекции. Особенно внимательными следует быть тем, кто недавно вернулся из поездки в тропические страны.
