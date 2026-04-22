Некоторые люди засыпают от кофе
Врач-диетолог Перевалова сообщила в интервью, что некоторые люди засыпают от кофе – в частности, от растворимого. В таком кофе содержится много такого вещества как теобромин. Если у человека имеется к нему повышенная чувствительность, то после растворимого напитка вместо бодрящего эффекта он почувствует вскоре усиление сонливости.
Беседуя с радио Sputnik, врач-диетолог отметила, что данный эффект обусловлен генетикой. Она определяет насколько сильным может быть тонизирующий эффект кофе. В зависимости от генов, некоторые способны выпивать кофе в большом количестве, не ощущая чрезмерно стимулирующего действия, а кому-то достаточно небольшой чашки напитка, чтобы почувствовать его как энергетик.
«Есть люди, которые приходят в тонус после чашки кофе, у них превалирует влияние кофеина на организм. А есть люди, которые, наоборот, так расслабляются, что могут даже заснуть. У них превалирует влияние теобромина, который приводит человека в состояние покоя. Это генетическая особенность, все в руках генетики», - резюмировала Перевалова.
