Названа неочевидная причина ухудшения зрения весной

С наступлением весны люди замечают, что глаза стали быстрее уставать, появилась сухость, ухудшилась четкость зрения, рассказала офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова.Врач заявила: зрение не может ухудшаться в зависимости от времени года. Однако, по ее словам, субъективно влиять на качество зрения могут сезонные факторы, прежде всего сезонная аллергия. «Весной значительно увеличивается концентрация пыли и пыльцы в воздухе, и даже у людей без выраженной аллергии могут появляться раздражение, покраснение, зуд и слезотечение глаз. Из-за этого страдает слезная пленка, которая защищает глаза от внешних раздражителей. Когда она становится нестабильной, мы начинаем видеть хуже, появляется ощущение размытости картинки», — объяснила доктор.Кроме того, на весеннее ухудшение зрения влияет синдром сухого глаза, с которым сталкиваются более 60 процентов людей, добавила Шамарова. На его обострение влияют перепады температуры, сильный ветер, сухой воздух в помещениях, а также высокая зрительная нагрузка при работе за компьютером. Человек под воздействием этих факторов начинает чаще моргать, чувствует резь и жжение в глазах, а к вечеру может замечать снижение качества зрения. Однако это не истинное ухудшение, а функциональное, которое со временем проходит, отметила врач.Также свою роль играет изменение светового режима. Весной увеличивается продолжительность дня, солнце становится ярче, появляется больше бликов от различных поверхностей. Это повышает нагрузку на зрительную систему, особенно если у пациента есть нарушения зрения и он не носит коррекцию. В таких условиях человек много щурится, испытывает дискомфорт и может хуже видеть вдаль

