EatingWell: Врач озвучила три привычки для сохранения здоровья мозга

Американский невролог Кимберли Идоко рассказала изданию EatingWell о том, что каждый человек может реально сделать для поддержки здоровья мозга. Главные привычки, что стоит наработать – это постоянная физическая активность, поддержание режима сна и моменты «когнитивной тишины» ежедневно.Одним из главных факторов когнитивного здоровья все эксперты считают качественный сон. Поможет стабильный режим — навык ложиться и вставать в одно и то же время. Очень полезно ограничение использования гаджетов, особенно, перед сном, т.к. синий свет от экранов и лишняя нагрузка могут приводить к сбоям выработки гормонов, что регулируют засыпание.Ещё один важный компонент здоровья вообще и ментально, в частности, - посильная, но регулярная физическая активность. Постоянные нагрузки помогают поддерживать кровообращение и снабжение мозга кислородом, а долгое сидение, напротив, негативно отражается на мозговых функциях.Недооцененный фактор — периоды «когнитивной тишины». Необходимо время от времени исключать себя из постоянного потока информации, уведомлений.Постоянное пребывание онлайн заставляет мозг быть в состоянии повышенной готовности. От перенапряжения мозг слабеет, влияет это и на эмоциональный фон, вызывая тревожность. Нужны паузы!

