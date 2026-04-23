Ученый назвал способ защититься от клещей
Ученый посоветовал обходить некоторые участки во время прогулок. «Нужно избегать лесистых, заросших кустарником мест с высокой травой, разнотравьем, опавшими листьями и тому подобным, потому что там могут размножаться клещи», — призвал он.
Детано добавил, что также для защиты от клещей стоит использовать репелленты, надевать закрытую одежду, осматривать себя и домашних животных после прогулки и принимать душ после возвращения домой.
