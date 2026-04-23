Ученый назвал способ защититься от клещей

Американский эпидемиолог Терри Детано назвал способы защититься от укусов клещей, переносящих опасные инфекционные заболевания.Ученый посоветовал обходить некоторые участки во время прогулок. «Нужно избегать лесистых, заросших кустарником мест с высокой травой, разнотравьем, опавшими листьями и тому подобным, потому что там могут размножаться клещи», — призвал он.Детано добавил, что также для защиты от клещей стоит использовать репелленты, надевать закрытую одежду, осматривать себя и домашних животных после прогулки и принимать душ после возвращения домой.

