Постоянный голод может указывать на растянутый желудок и болезни

Постоянный голод может быть симптомом растянутого желудка или внутренних болезней, включая диабет и патологии щитовидной железы.В интервью врача-терапевта Полины Ермоловой были перечислены причины постоянного голода. Одной из них является растление желудка. Специалист отметила, что желудок человека обладает впечатляющей способностью растягиваться – его вместимость может увеличиваться в шесть-восемь раз. Но привычка употреблять большие порции может привести к тому, что орган станет постоянно растянутым, и это скажется на чувстве голода – оно может возникать уже вскоре после еды.«Чтобы вернуть желудок в прежний размер, необходимо не переедать. Лучше всего питаться часто – пять-шесть раз за день небольшими порциями», - поделилась Ермолова с «Москвой 24».Кроме того, аномальное ощущение голода может быть следствием того, что организм испытывает нехватку питательных веществ. Это может происходить из-за несбалансированного питания или болезней, препятствующих нормальному всасыванию веществ из пищи. В частности, из-за диабета второго типа, при котором клетки в связи с возникающим нарушением не получают глюкозы.«При сахарном диабете, при недостатке инсулина или же резистентности клеток к этому гормону возникает затруднение проникновения глюкозы в клетки. Недостаток глюкозы оказывает стимулирующее действие на пищевой центр. Постоянное желание есть часто возникает у диабетиков», - объяснила Полина ЕрмоловаВрач добавила, что при повышенном голоде у человека также можно заподозрить гипертиреоз – нарушение, характеризуемое повышенной активностью щитовидной железы и чрезмерной выработкой ее гормонов. Помимо «зверского аппетита» при гипертиреозе люди также страдают от усталости, выпадения волос, раздражительности.Также постоянный голод могут провоцировать проникающие в организм паразиты – например, из плохо приготовленного мяса.

