Вчерашние макароны помогают сохранять фигуру

Макароны вполне вписываются в диетический рацион, они могут употребляться худеющими людьми и помогают сохранять фигуру стройной, утверждают специалисты.Мнение о том, что макароны не препятствуют, а, наоборот, помогают в борьбе с лишним весом, озвучила в интервью изданию The Sun диетолог Эмма Бекетт (Велиобритания).«Исследования показали, что люди сбрасывают вес быстрее, когда регулярно едят макаронные изделия», - заявила медик.В то ж время Беккет констатировала, что диетология предусматривает определенные правила, связанные с потреблением макарон. В частности, этот продукт должен поедаться строго умеренными порциями.Кроме того, следует отдавать предпочтение цельнозерновым макаронам – в них содержится больше клетчатки, благодаря которой активно развивается полезная кишечная флора. Кроме того, цельнозерновые продукты продлевают ощущение насыщения, позволяя обходится без лишних перекусов.Диетолог Эмма Бекеnn уточнила, что сохранять фигуру особенно эффективно помогают не свежесваренные, а вчерашние, побывавшие в холодильнике макароны.«В охлажденных макаронах углеводы превращаются в крахмал, который устойчив к перевариванию. Даже если вы разогреете остатки вчерашних макарон, они будут менее калорийны, чем свежеприготовленные», - пояснила эксперт.Что касается безглютеновых макарон, диетолог не советует есть их людям, у которых нет непереносимости глютена – в таком продукте содержится слишком мало белка, который очень важен для профилактики лишних килограммов.

