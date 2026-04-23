Врач раскрыла влияние кофе на здоровье сердца

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца.По словам кардиолога, реакция организма на кофе во многом зависит от дозы, крепости и времени употребления. Если пить слишком много этого напитка, он может вызывать учащение пульса, ощущение перебоев в работе сердца и проблемы со сном. При этом чаще неприятные эффекты появляются, если человек пьет кофе нерегулярно, но большими порциями, уточнила Бонадыкова.Врач добавила, что наличие или отсутствие кофе в рационе в вопросе профилактики проблем с сердцем вторично. Для того чтобы снизить риск развития инфаркта и инсульта, важно в первую очередь контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также отказаться от курения, регулярно заниматься спортом, не набирать лишнего веса и высыпаться.«Ключевым провокатором проблем с сердцем является сон. Если кофе сдвигает засыпание и снижает качество ночного отдыха, давление и самочувствие часто ухудшаются из-за недосыпа. Типичная схема выглядит так: усталость компенсируют кофеином, сон становится хуже, утром снова растет потребность в кофе. Этот круг повышает чувствительность к симптомам», — добавила Бонадыкова.

