Врач Гудова напомнила об опасности передачи через расческу грибков и вшей

Расческа для волос является предметом личной гигиены и должна быть индивидуальной. В противном случае есть риск передачи через нее различных грибковых и паразитарных заболеваний. Об этом рассказала врач-трихолог Есения Гудова.Специалист объяснила, что кожа головы каждого человека обладает своей микрофлорой, представляющей собой сочетание бактерий и грибков. Расческа "накапливает" именно индивидуальную микрофлору. Если же этим предметом гигиены воспользуется кто-то другой, то произойдет обмен микроорганизмами, что может вызвать раздражение или даже воспаление кожи.Кроме того, на расческах могут сохраняться возбудители микозов. Также через них передаются паразитарные заболевания, например педикулез (вшивость). В семью головных вшей могут принести, например, дети, которые активно общаются друг с другом во дворе."У каждого члена семьи должна быть своя расческа, так же, как и полотенце или зубная щетка. Это простое правило значительно снижает риск передачи инфекций и проблем с кожей головы", - подчеркнула Есения Гудова в беседе с "Газетой.Ru".За расческой надо правильно ухаживать: регулярно очищать ее от волос, промывать с мягкими средствами и периодически заменять новой, добавила эксперт.

