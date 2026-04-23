Врач развеял самые распространенные мифы о бессоннице
«Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница — это когда смотришь в потолок и совсем не спишь», — отметил Найи. На самом же деле, по словам врача, о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.
Также Найи добавил, что нельзя назвать бессонницей состояние, когда человек не мог уснуть одну-две ночи. Чтобы заподозрить бессонницу, он посоветовал пользоваться правилом «3–3–3». «Если вы плохо спите три ночи в неделю на протяжении трех месяцев и это влияет на самочувствие днем, то тогда можно говорить о бессоннице», — объяснил врач.
