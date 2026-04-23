FASEB: Назван фактор, сводящий на нет пользу спорта во время беременности

Медицина активно рекомендует физическую активность во время беременности. Она действительно улучшает обмен веществ у потомства, но данный эффект нередко сглаживается, а то и н нивелируется пренатальным стрессом. Таков вывод ученых из медицинского центра Университета Векснера.Эксперимент был организован на мышах линии C57BL/6, которые были разделены на четыре группы по уровню физической активности, а также оценивалось воздействие стресса. Выяснилось, что у потомства самцов от активных и позитивных матерей наблюдали лучшую толерантность к глюкозе, а это важный маркер метаболического здоровья.Но у самцов, матери которых были подвержены стрессу в период беременности, данный позитивный эффект пропадал, даже при сохранении физической активности. У самок потомства такой заметной зависимости не выявлено.Ученые объяснили эффект действием стрессовых гормонов — кортикостероидов. Они меняют опционал бурой жировой ткани, отвечающий за сжигание энергии и поддержку теплового баланса. Нарушения этих алгоритмов, поясняют авторы, отражаются на так называемом «метаболическом программировании» — формировании обмена веществ еще до рождения.Исследователи акцентируют: психоэмоциональное состояние матери имеет ключевое значение для будущего здоровья ребенка. Уровень стресса нужно учитывать при оценке пользы физических нагрузок в период вынашивания плода.

