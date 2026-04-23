Диетолог призвала изменить привычное меню для завтрака

Диетолог Лори Райт рассказала о плюсах завтрака из растительных продуктов.Райт отметила, что большинство людей не получают необходимые организму 30 граммов клетчатки в сутки. Однако, по ее словам, проведенное исследование доказало, что если на завтрак съедать половину из этого объема, то ситуация изменится в лучшую сторону.«Повышение содержания клетчатки в рационе также способствует благоприятным изменениям показателей здоровья кишечника», — утверждает врач.Однако диетолог Саманта Куган предупредила, что резкий переход на растительный завтрак может вызвать серьезные побочные эффекты. Она уточнила, что привычные к клетчатке люди, скорее всего, ничего не почувствуют, но у остальных могут возникнуть серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам диетолога, из-за такого рациона может развиться боль в животе, вздутие, диарея, запор или метеоризм.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки