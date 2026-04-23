Metro: Отмена антидепрессантов порой даёт пугающий эффект

Одним из распространённых побочных эффектов на фоне отмены антидепрессантов являются яркие и необычные сновидения. Они могут коррелировать с восстановлением фаз сна и изменением функционала нейромедиаторов.Эксперт остановила внимание на препарате сертралине, являющемся одним из широко применяемых средств из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Во время приема лекарства идёт рост уровня серотонина, позитивно влияющего на регуляцию сна.Проблема в том, что его «передозировка» подавляет фазу быстрого сна (REM-фазу), во время которой формируются самые яркие сновидения. Поэтому во время терапии люди обычно хуже запоминают сны и видят их реже.Эксперт пояснила, что после снижения дозы либо отмены препарата ситуация меняется. Восстанавливается фаза быстрого сна, и мозг «компенсирует» ее дефицит. Что провоцирует более интенсивные, эмоционально насыщенные и нередко тревожные сновидения.Как комментирует Амин, отмена препарата резко меняет уровень сразу нескольких нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Но реакция мозга на это обычно временная. Пик ярких сновидений, как правило, длится от нескольких дней до двух недель после отмены лекарств, а на протяжении трех-шести недель состояние постепенно восстанавливается.

