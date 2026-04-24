Ученые определили самый опасный период в жизни для набора веса

Новое исследование предполагает, что на наше здоровье в течение жизни влияет не только набор веса, но и время его набора: увеличение веса в раннем взрослом возрасте сильнее связано с риском смертности.Участники, у которых ожирение впервые развилось в возрасте от 17 до 29 лет, примерно на 70 процентов чаще умирали от любой причины в течение периода наблюдения по сравнению с теми, у кого ожирение не развилось к 60 годам.Исследование, проведенное командой из Лундского университета в Швеции, было направлено на отслеживание веса с течением времени, а не на использование данных одного конкретного случая. Информация о более чем 600 000 человек была получена из существующего набора данных, включающего только тех, у кого было зарегистрировано как минимум три измерения веса в возрасте от 17 до 60 лет.Хотя исследование не доказывает, что именно раннее увеличение веса стало причиной смертей, а не какой-либо другой фактор, мы знаем, что ожирение связано со множеством проблем со здоровьем.«Наиболее последовательный вывод заключается в том, что увеличение веса в молодом возрасте связано с более высоким риском преждевременной смерти в более позднем возрасте по сравнению с людьми, которые набирают меньше веса», — говорит эпидемиолог Таня Стокс из Лундского университета.По мнению исследователей, возможно, что более длительное проживание в условиях биологического стресса, вызванного избыточным весом, когда организм испытывает большее давление и подвергается большему риску износа, чем обычно, является причиной более ранней смертности.Группа исследователей отслеживала общую смертность и случаи смерти, связанные с многочисленными заболеваниями, обусловленными ожирением, включая сердечно-сосудистые заболевания, несколько видов рака и диабет 2 типа.Ожирение определялось как первое зафиксированное значение индекса массы тела (ИМТ), достигшее 30 или выше. В то время, когда проводились измерения веса, измерение ИМТ было стандартной практикой, но определения ожирения постоянно меняются.Помимо основного вывода о наборе веса в раннем взрослом возрасте, следует отметить несколько других взаимосвязей. Как и ожидалось, те, кто набрал больше всего веса во всех возрастных группах, с большей вероятностью умирали в течение периода исследования.Наибольшая доля этих взаимосвязей приходилась на сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты.«Наши данные о более высокой общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, связанной с ранним увеличением веса и развитием ожирения, позволяют предположить, что ключевым фактором риска может быть не увеличение веса в позднем взрослом возрасте, а длительность ожирения», — пишут исследователи. «Длительное воздействие инсулинорезистентности, воспаления и гиперкоагуляции, вызванных адипоцитокинами, выделяемыми жировой тканью, вероятно, способствует возникновению этих рисков».Смертность от диабета 2 типа и некоторых видов рака также была связана с ожирением, однако статистически значимой связи не было выявлено с некоторыми причинами смерти, включая рак мочевого пузыря у мужчин и рак желудка у женщин.Различия существовали и между мужчинами и женщинами.Что касается рака у женщин, то повышенный риск преждевременной смерти, связанный с ожирением, был примерно одинаковым независимо от того, когда произошло увеличение веса. Это говорит о том, что здесь играет более значительную роль другой фактор, чем в других случаях, – возможно, гормональные изменения, связанные с менопаузой.«Если наши результаты, полученные среди женщин, отражают то, что происходит во время менопаузы, то возникает вопрос: что было раньше — курица или яйцо?» — говорит эпидемиолог Хуен Ле из Лундского университета. «Возможно, гормональные изменения влияют на вес, а также на возраст и продолжительность этих изменений, и вес просто отражает то, что происходит в организме».Здесь следует упомянуть об ограничениях. Физические упражнения и диета не были учтены и вполне могли сыграть роль в показателях смертности, наблюдаемых исследователями, — мы знаем, что они также имеют решающее значение для общего состояния здоровья.Авторы исследования отмечают, что добавление данных по этим факторам может стать вариантом для будущих исследований, как и изучение распределения жира, что и делают новые определения ожирения, а также разграничение жировой и мышечной массы.Однако, учитывая большое количество участников и отслеживание веса каждого из них в течение нескольких лет, исследователи считают, что эти выводы важны для общественного здравоохранения: профилактику ожирения следует начинать как можно раньше.Чтобы выразить в цифрах обнаруженный здесь риск смертности: если 10 из каждых 1000 участников без раннего ожирения умирали в течение периода наблюдения, то примерно 17 из 1000 умерли среди группы, у которой развилось раннее ожирение.«Не стоит слишком зацикливаться на точных показателях риска, — говорит Стокс. — Они редко бывают полностью точными, поскольку на них влияют, например, факторы, учтенные в исследовании, и точность измерения как факторов риска, так и результатов. Однако важно понимать эти закономерности, и данное исследование посылает важный сигнал лицам, принимающим решения, и политикам».

