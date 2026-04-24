Daily Mail: Назван эффективный продукт для снижения уровня «плохого» холестерина

Диетолог Джен Уолпол в комментарии для издания Daily Mail рассказала, что регулярное употребление грецких орехов помогает снизить общий холестерин и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые транспортируют холестерин по крови и нередко откладываются на стенках сосудов, формируя бляшки.Специалист отмечает, что эффективность продукта подтверждена несколькими научными работами. Так, исследование, обнародованное в Circulation, доказало, что включение грецких орехов в рацион позволяет снижать концентрацию холестерина у взрослых.Аналогичные результаты показал проект WAHA, где у пожилых улучшался липидный профиль, если они регулярно имели орехи в рационе. Дополнительный анализ в The American Journal of Clinical Nutrition подтвердил устойчивость эффекта снижения ЛПНП.Как поясняет Уолпол, ключевая роль принадлежит ненасыщенным жирам, клетчатке и белку, входящим в состав продукта. Особенно важны омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием и поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.Одной горсти орехов в сутки достаточно для снижения уровня «плохого» холестерина на 7%. Они содержат ещё и витамин Е, магний и полифенолы, уменьшающие степень окислительного стресса и воспаления.Специалист акцентирует: необходима умеренность. В одной порции (около 28 г) содержится до 200 килокалорий и солидный объём жиров. При переедании орехи могут нарушать пищеварение, особую осторожность стоит проявлять при одновременном приеме препаратов, разжижающих кровь.

