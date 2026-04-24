Упражнение «планка» может навредить организму

Остеопат Владимир Животов не рекомендует выполнять планку всем желающим.Упражнение «планка» является одним из самых популярных – от человека требуется поддерживать тело параллельно полу, опираясь на сложенные в локтях руки. Многие женщины считают «планку» одним из лучших способов добиться стройной талии и подтянутого живота.Но в комментарии остеопата Владимира Животова радиостанции «Говорит Москва» прозвучало предупреждение о том, что выполнение такого упражнения может серьезно навредить организму.«В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, такое упражнение может способствовать опущению внутренних органов», - предупредил специалист.Животов сообщил, что имеются данные, которые свидетельствуют: у женщин при систематическом выполнении «планки» может происходить выпирание живота.По мнению специалиста, для организма безопаснее боковая «планка», но и ее медик не рекомендует выполнять всем желающим. В любом варианте «планка» является упражнением, с которым связаны определенные риски. Выполнять подобное упражнение нужно с большой осторожностью – одного желания для этого мало.

