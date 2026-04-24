Авитаминоз или просто лень: как понять, что организму реально нужна помощь

С приходом весны многие из нас начинают ощущать упадок сил, апатию и сонливость. В народе это часто списывают на «весенний авитаминоз», а кто-то и вовсе считает, что просто «разленился».Но как отличить реальную нехватку витаминов от обычной усталости или недостатка мотивации? Разберемся вместе с семейным врачом, эндокринологом, врачом превентивной интегративной медицины, диетологом и нутрициологом Анастасией Самойловой.В медицине авитаминозом называют состояние, когда в организме практически полностью отсутствует какой-либо витамин. Однако сегодня такие случаи редки.«Гораздо чаще встречается гиповитаминоз — снижение уровня витаминов, что может вызывать неприятные симптомы: усталость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, частые простуды, раздражительность, ухудшение зрения и даже мышечные судороги. Однако эти же признаки могут быть и при других заболеваниях или просто на фоне стресса и переутомления», — объясняет наш эксперт.Почему возникает дефицит витаминовОсновные причины:однообразное питание,увлечение фастфудом и рафинированными продуктами,вредные привычки (алкоголь, курение),стресс,недосып,хроническая усталость,прием некоторых лекарств,беременность,восстановление после болезни.Как понять, что организму нужна помощьВот несколько сигналов, которые не стоит игнорировать.Постоянная усталость и слабость могут говорить о нехватке витаминов группы B, железа, магния.Раздражительность и плохое настроение часто связаны с дефицитом витамина D и витаминов группы B.Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — признаки нехватки витаминов A, E, биотина (B7), железа, цинка.Частые простуды возможны при недостатке витамина C, D, цинка.Трещины в уголках губ (заеды) — дефицит витаминов группы B и железа.Нарушение сна, судороги — нехватка магния, витамина D.Важно помнить, что эти симптомы неспецифичны и могут быть проявлением других проблем. Не занимайтесь самодиагностикой — обратитесь к врачу!Анастасия: «Если симптомы сохраняются больше 2-3 недель, мешают жить и работать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Врач назначит необходимые анализы: общий анализ крови, уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, железа и других микроэлементов. Самостоятельно „на всякий случай“ пить витаминные комплексы не стоит — избыток витаминов тоже опасен».Как помочь себе без лекарствРазнообразьте рацион: больше овощей по сезону (даже зимние сохраняют пользу), фруктов по вкусу в первой половине дня для энергии (яблоки, груши, цитрусовые), зелени (шпинат, руккола), орехов (грецкий/бразильский/кедровый), рыбы (скумбрия, лосось, сельдь) 2-3 раза в неделю для омега-3, витамина D, йода, селена, белка, цинка; молочных продуктов умеренной жирности для кальция, белка, B12.«Следите за режимом: полноценный сон (7-8 часов), прогулки на свежем воздухе при дневном свете для синтеза витамина D. Будьте активны: умеренные физические нагрузки улучшают обмен веществ. Откажитесь от вредных привычек», — отмечает эксперт.Три главных совета от врача:не игнорируйте сигналы организма;не занимайтесь самолечением, — витамины должен назначать врач;лучшая профилактика — здоровый образ жизни и разнообразное питание.«Ваше самочувствие — это не только про лень или авитаминоз. Иногда организму действительно нужна помощь. Прислушивайтесь к себе и не откладывайте визит к врачу, если что-то беспокоит!» — предупреждает Анастасия.

