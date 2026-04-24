Специи не помогают худеть, но все же полезны для фигуры

Диетолог Антонина Стародубова: острые специи не эффективны для похудения.Бытует мнение, что специи помогают «растапливать» жир и худеть. Диетолог Стародубова отметила в интервью, что доверять ему не стоит – это не более чем распространенный стереотип и заблуждение. Беседуя с РИА Новости, специалист констатировала, что употреблять острую пищу нужно с осторожностью, она подходит не всем. В некоторых случаях специи содействуют обострению хронических болезней, появлению проблем с ЖКТ, других нарушений.В то же время, внесли ясность Стародубова, при отсутствии противопоказаний употребление приправ и специй может все же быть полезным для поддержания подтянутой фигуры.«Существует довольно распространённое ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма», - сказала эксперт.По словам диетолога, в красном перце чили содержится капсаицин – вещество, стимулирующее пищеварение и поддерживающее липидный обмен, метаболизм. Применение этой специи может быть полезным наряду с другими привычками, которые положительно созываются на внешнем виде, весе и фигуре.Кроме того, использование пряностей и специй позволяет сокращать количество употребляемой соли, вызывающей задержку жидкости и связанное с ней увеличение веса, объемов тела.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки