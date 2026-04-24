Названа идеальная частота опорожнения кишечника

Наиболее благоприятной считается частота опорожнения кишечника от одного до двух раз в день.Специалисты отмечают, что у разных людей норма может отличаться, однако важным показателем является так называемое транзитное время, то есть скорость, с которой пища проходит через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Именно этот фактор влияет на состав микробиоты кишечника и общее состояние организма.Отмечается, что негативно сказывается на здоровье ЖКТ как слишком быстрое, так и слишком медленное прохождение пищи. Идеальной считается частота стула один-два раза в день. Отклонения в любую сторону могут быть связаны с рисками для здоровья, включая накопление вредных веществ или возможные нарушения работы внутренних органов.

