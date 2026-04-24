Диетолог Пристанский объяснил, почему вес может стоять на месте

Иногда жесткие ограничения в питании и ежедневный подсчет калорий не дают результата. В чем может быть причина сохранения прежнего веса при соблюдении диет, рассказал диетолог Роман Пристанский.— В одной японской книге советуют оставлять часть еды на тарелке, чтобы стать лучше. Но у некоторых людей это вызывает внутренний протест из-за «советского голодного детства», — рассказал специалист.Пристанский подчеркнул, что фраза «пока все не съешь — из-за стола не встанешь» серьезно влияет на психологический настрой человека. В сложных вариантах это может вызывать расстройства пищевого поведения. Диетолог посоветовал людям с подобными установками перед применением различных диет получить консультацию психолога.По словам эксперта, после проработки негативных мыслей будет проще сбросить вес и избавиться от лишних калорий, передает «Радио 1».Специалист также подчеркнул, что при любых ограничениях в еде необходимо соблюдать общий баланс калорий и внимательно следить за составом рациона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки