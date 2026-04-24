Takeout: Названы напитки, которые нельзя пить в жару

Медики Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC — Centers for Disease Control and Prevention) рассказали изданию Takeout о том, какие группы напитков стоит исключить в жаркие дни. К таким вредным продуктам специалисты отнесли кофе и сладкие напитки, именно в жаркую погоду они провоцируют ускоренное обезвоживание и значительно повышают риск развития гипертонии.По словам экспертов, кофеин действует как мягкое мочегонное, отчего организм быстро утрачивает жидкость. При высокой температуре это может усилить обезвоживание и повысить риск теплового удара, потери сознания и судорог.Специалисты также рекомендуют в жару сокращать потребление алкоголя, напитков, богатых сахаром и натрием, в первую очередь, это спортивные напитки и энергетики.Алкоголь даёт новый толчок выведению жидкости, а сладкие и соленые напитки заставляют организм расходовать воду для выведения избытка сахара и солей. Что ещё и повышает артериальное давление и создаёт другие опасности для здоровья. Альтернатива - обычная вода, она снимет многие риски.

