Takeout: Названы напитки, которые нельзя пить в жару
По словам экспертов, кофеин действует как мягкое мочегонное, отчего организм быстро утрачивает жидкость. При высокой температуре это может усилить обезвоживание и повысить риск теплового удара, потери сознания и судорог.
Специалисты также рекомендуют в жару сокращать потребление алкоголя, напитков, богатых сахаром и натрием, в первую очередь, это спортивные напитки и энергетики.
Алкоголь даёт новый толчок выведению жидкости, а сладкие и соленые напитки заставляют организм расходовать воду для выведения избытка сахара и солей. Что ещё и повышает артериальное давление и создаёт другие опасности для здоровья. Альтернатива - обычная вода, она снимет многие риски.
