Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин заявил, что регулярное употребление даже небольших доз алкоголя приводит к ускоренному старению мозга.Нарколог отметил, что мозг человека стареет незаметно, и назвал алкоголь одним из самых мощных катализаторов этого процесса. «Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. То есть у человека в 40 состояние мозга на МРТ может быть как у 60-летнего», — заявил Тюрин.Врач объяснил, что этанол — это прямой нейротоксин. Со временем он уничтожает нервные клетки, причем особенно сильно страдает гиппокамп — часть мозга, ответственная за память и регуляцию эмоций.Также, по словам Тюрина, алкоголь может атаковать белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов телу. В этом случае у человека замедляется реакция, нарушается координация и возникают трудности с многозадачностью, причем все эти проблемы могут появляться и в трезвом состоянии. «Исследования с помощью МРТ показывают: у людей, употребляющих бокал вина или бутылку пива ежедневно, целостность белого вещества снижается на 15-20 процентов уже через 5-6 лет. Это прямая дорога к сосудистой деменции», — предостерег нарколог.Кроме того, даже умеренное употребление алкоголя провоцирует ускоренное укорочение теломер— маркеров биологического возраста — и ускоряет гибель молодых нейронов. Из-за этого ухудшается способность к обучению и адаптации к изменениям, а также начинаются беспричинные перепады настроения, уточнил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки