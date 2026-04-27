Conversation называет несколько способов лечения импотенции без лекарств

Преодолеть эректильную дисфункцию можно и без применения лекарств. Специалист кафедры сексологии Квебекского университета рассказал изданию The Conversation, какие приёмы и методы реально помогают.По словам эксперта, проблема обычно связана не столько с возрастом, сколько с заболеваниями, нарушающими кровоток, в частности, с диабетом или сердечно-сосудистыми патологиями. Для нормальной эрекции нужно, чтобы кровь легко поступала в ткани полового члена и оставалась там, и многие новые методики направлены на восстановление данного процесса.Терапия стволовыми клетками заключается во введении клеток, способствующих восстановлению поврежденных тканей и сосудов, что должны обеспечивать приток крови.Использование плазмы, предварительно насыщенной тромбоцитами, базируется на применении собственной крови пациента: из нее выделяются компоненты, которые стимулируют рост новых сосудов и оптимизацию кровоснабжения.Метод низкоинтенсивной ударно-волновой терапии действует на ткани слабыми акустическими волнами, которые также способны запускать формирование новых сосудов и стимулировать приток крови, требуемый для эрекции.Эти методы до сих пор остаются в категории экспериментальных. Тестирование их даёт обнадеживающие результаты, но пока необходимо подтверждение их долгосрочной эффективности и безопасности. Работа продолжается.Специалисты акцентируют внимание на вакуумных эрекционных устройствах. Они создают отрицательное давление, позволяя крови притягиваться к тканям полового члена, а затем эрекцию поддерживает специальное кольцо. Современные модели функционируют от аккумуляторов, они практически бесшумны, их можно подключать к мобильным приложениям.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки