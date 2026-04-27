Россиянам рассказали о способах увеличить продолжительность жизни

Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо приобщиться к культуре и спорту. Кроме того, в этом вопросе поможет и медицина здорового долголетия, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.«Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях», — поделился министр. Кроме того, сейчас в России создаются центры медицины здорового долголетия для диагностики предрисков различных заболеваний.Мурашко подчеркнул, что в основном все зависит от человека и его стремления быть здоровым и придерживаться рекомендаций медиков.

