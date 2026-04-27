Эксперт по сну назвал идеальное время суток для секса
Брюс заявил, что большинство людей занимается сексом вечером, между 22:30 и 23:30. По его мнению, это не самое лучшее время суток, так как перед сном гормоны готовятся к отдыху, а не к возбуждению. «Для успешного секса нужно, чтобы уровень эстрогена, тестостерона, прогестерона, адреналина и кортизола был высоким, а уровень мелатонина — низким», — объяснил он.
По словам Брюса, идеальное для секса соотношение гормонов достигается утром. Тогда как к вечеру их баланс меняется на противоположенный: мелатонина становится много, а кортизол, адреналин и тестостерон — снижаются.
