Авокадо поддерживает здоровье сердца и нервной системы: сколько нужно есть?

Диетолог и терапевт Маргарита Королева: в мякоти авокадо содержатся укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.В интервью диетолога Королевой были перечислены полезные качества авокадо. Медик отметила:«Регулярное употребление авокадо поможет поддержать здоровье сердца и сосудов, укрепит нервную систему и будет способствовать профилактике онкологии».Маргарита Королева сообщила, что ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, поддерживают репродуктивную функцию, благоприятно действуют на состояние легких. В частности, благодаря им лучше функционируют легочные альвеолы, которые выстилает жировая оболочка, обеспечивающая им газообмен«Жирные кислоты поддержат здоровье сердца и стенок сосудов, они имеют противовоспалительный потенциал. Противовоспалительный значит противораковый», - добавила Королева.Доктор медицинских наук проинформировала также, что авокадо дает организму растительный белок и витамины группы B, которые важны для хорошей работы клеток и крепкого неврологического здоровья. Эксперт предупредила, что нехватка витаминов группы B чревата для человека ослаблением его защитных сил: он становится более уязвимым перед воздействием внешней среды.«Следует употреблять авокадо два-три раза в неделю, чтобы получать от него максимальную пользу», - считает диетолог.

